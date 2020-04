ഓയൂര്‍(കൊല്ലം) : വെളിയത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ മര്‍ദിച്ച യുവാക്കളെ പൂയപ്പള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വെളിയം പടിഞ്ഞാറ്റിന്‍കര വെല്‍ക്കോസ് ജങ്ഷനുസമീപം പേഴുവിള പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ അനീഷ് (37), അയല്‍വാസി അസിതാഭവനില്‍ അസിന്‍ (30) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

വെളിയം ജങ്ഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന, വെളിയം വെസ്റ്റ് പച്ചയില്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ അജയകുമാറിന്റെ ഇറച്ചിക്കോഴിക്കടയിലെ ജീവനക്കാരായ അസം സ്വദേശികളായ അഷാദുള്‍ ഇസ്ലാം (21), അജാറുദീന്‍ (21) എന്നിവര്‍ക്കാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏഴുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

സ്‌കൂട്ടറിലെത്തിയ അനീഷും അസിനും ഇറച്ചിക്കടയിലെത്തി കോഴിയിറച്ചി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഞ്ചുമണിക്ക് കട അടച്ചതിനാല്‍ ഇനി തരാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ പറഞ്ഞു. അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് വാതില്‍ ചവിട്ടിത്തുറന്ന് അകത്തുകയറി. പാചകത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികളെ കല്ലുകൊണ്ടും കൈകൊണ്ടും മര്‍ദിക്കുകയും ഭക്ഷണപദാര്‍ഥങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിളികേട്ട് നാട്ടുകാര്‍ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അക്രമികള്‍ വാഹനത്തില്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു.

പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സതേടി. സംഭവത്തില്‍ കൊലപാതകശ്രമത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു.

Content Highlights: attack against migrant labours, two arrested in oyur kollam