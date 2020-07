ഇരവിപുരം: നടുറോഡിൽ കാറിന് കുറുകേ ഓട്ടോ നിർത്തി വഴി തടഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്ത കാർ യാത്രക്കാരന്റെ പല്ല് അടിച്ചുകൊഴിച്ച അക്രമിയെ ഇരവിപുരം പോലീസ് പിടികൂടി. ഇരവിപുരം കയ്യാലയ്ക്കൽ ഏറത്ത് കിഴക്കതിൽ അമീറാ(27)ണ് പിടിയിലായത്.

പഴക്കട ഉടമയായ വാളത്തുംഗൽ ബാപ്പുജി നഗർ-62 ഡി, മങ്കുഴി വടക്കതിൽ സലി(47)മാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 21-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെ ചകിരിക്കട ഒട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവം. ഓട്ടോയിൽ വരുകയായിരുന്ന പ്രതി കാറിന് സൈഡ് നൽകാതെ റോഡിന് മധ്യഭാഗത്ത് നിർത്തുകയായിരുന്നു.

ഇത് ചോദ്യംചെയ്തപ്പോൾ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് കാർ യാത്രികന്റെ പല്ല് തകർക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിനുശേഷം ബന്ധുവീടുകളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിയെക്കുറിച്ച് കൊല്ലം സിറ്റി ഡി.സി.ആർ.ബി. അസി. കമ്മിഷണർ എ.സന്തോഷിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്.

ഇരവിപുരം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിനോദ് കെ., എസ്.ഐ.മാരായ അനീഷ് എ.പി., ബിനോദ്കുമാർ, ദീപു, ഗ്രേഡ് എസ്.ഐ. സന്തോഷ്, എ.എസ്.ഐ. ഷിബു ജെ.പീറ്റർ, ഗ്രേഡ് എ.എസ്.ഐ. രാജു എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

Content Highlights:attack against car passenger accused arrested after three months