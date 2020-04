തണ്ണിത്തോട്: കൊറോണ രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ വീട്ടില്‍ അക്രമികളുടെ വിളയാട്ടം. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് അക്രമം ഉണ്ടായത്. എട്ട് മണിയോടെ വീട്ടിലെത്തിയസംഘം കതകു പൊളിച്ച് അകത്തു കയറുകയായിരുന്നു. വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തു. കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മാല നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പറയുന്നു. അച്ഛന് കല്ലേറില്‍ പരിക്കേറ്റു. നിലവിളി കേട്ട് സമീപവാസികള്‍ ഓടിക്കൂടിയതോടെയാണ് അക്രമികള്‍ പിന്‍തിരിഞ്ഞത്.

കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ 17-നാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത്. തണ്ണിത്തോട് പി.എച്ച്.സിയില്‍ വിവരമറിയിച്ച് സ്വമേധായ ഗാര്‍ഹിക നിരീക്ഷണത്തിലായി. കുട്ടിക്കും വീട്ടുകാര്‍ക്കുമെതിരേ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചാരണം നടന്നിരുന്നു.

അച്ഛന് വധഭീഷണിയുമുണ്ടായി. ജീവന് സംരക്ഷണം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച പെണ്‍കുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്‍കി. ഇതിനുള്ള പ്രതികാരമായാണ് അക്രമമെന്ന് പറയുന്നു. തണ്ണിത്തോട് പോലീസ് കേസെടുത്തു.

