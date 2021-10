മുംബൈ: ലഹരിമരുന്ന് കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ച ആര്യന്‍ ഖാന്‍ ശനിയാഴ്ച ജയില്‍മോചിതനായി. കോടതിയില്‍നിന്നുള്ള റിലീസിങ് ഓര്‍ഡര്‍ ജയിലിലെത്തിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് ആര്യന്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. പിതാവും ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍ താരവുമായ ഷാരൂഖ് ഖാനും ആര്യനെ സ്വീകരിക്കാനായി ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിന് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു.

ഏകദേശം 45 മിനിറ്റിലേറെ സമയമെടുത്താണ് ആര്യന്‍ ഖാന്റെ വാഹനവ്യൂഹം ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ വസതിയായ മന്നത്തില്‍ എത്തിയത്. താരപുത്രന്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നത് ആഘോഷമാക്കാന്‍ ആരാധകരും ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. ജയിലിന് പുറത്തും വന്‍ ജനക്കൂട്ടം ആര്യനെ കാണാനെത്തി.

#WATCH Aryan Khan released from Mumbai's Arthur Road Jail few weeks after being arrested in drugs-on-cruise case pic.twitter.com/gSH8awCMqo — ANI (@ANI) October 30, 2021

വാദ്യാഘോഷങ്ങളുമായും പിന്തുണ അര്‍പ്പിച്ചുള്ള പോസ്റ്ററുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയുമാണ് ആരാധകര്‍ ആര്യനെ സ്വീകരിച്ചത്. 'ആര്യന്‍ ഖാന് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം, കരുത്തനായിരിക്കൂ രാജകുമാരാ' എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്ററിലെ വാക്കുകള്‍. മന്നത്തിന്റെ ഗേറ്റിന് മുന്നില്‍ചിലര്‍ പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

അഞ്ച് വാഹനങ്ങളാണ് ആര്യന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ബോഡിഗാര്‍ഡുകളും ഈ വാഹനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലില്‍നിന്ന് 35 മിനിറ്റാണ് മന്നത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാസമയം. എന്നാല്‍ ട്രാഫിക് കാരണം ആര്യന്റെ വാഹനവ്യൂഹം ഇവിടെയെത്താന്‍ 45 മിനിറ്റിലേറെ സമയമെടുത്തു.

#WATCH Aryan Khan reaches his home 'Mannat' after being released from Arthur Road Jail in Mumbai



A large gathering of media personnel outside Shah Rukh Khan's residence delayed the car's entry into the residential premises pic.twitter.com/Zgay7BQQ8N — ANI (@ANI) October 30, 2021

ഷാരൂഖിന്റെ ജന്മദിനത്തിനും ദീപാവലിക്കും മുമ്പ് ആര്യന്‍ ജയില്‍മോചിതനായത് മന്നത്തില്‍ വലിയ ആശ്വാസമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആര്യന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ മന്നത്തില്‍ മൂകതയായിരുന്നു. മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ പാചകംചെയ്യേണ്ടെന്ന് വരെ ഗൗരി ഖാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആര്യന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ മന്നത്തിലും ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമാവുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം ദീപാലംകൃതമായ മന്നത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ആര്യന്‍ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ നവംബര്‍ രണ്ടിന് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ജന്മദിനവും നാലാം തീയതി ദീപാവലിയും വലിയ ആഘോഷമാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് മന്നത്തെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം, വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും കുറച്ചുദിവസത്തേക്ക് ആര്യന്‍ പുറത്തിറങ്ങില്ലെന്ന് കുടുംബവുമായി അടുത്തബന്ധമുള്ള വ്യക്തി ദേശീയമാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി. പാപ്പരാസികളുടെ സാന്നിധ്യവും മറ്റുമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആര്യന്‍ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ തന്റെ യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനവും മാറ്റിയിരുന്നു. നേരത്തെ ബി.എം.ഡബ്യൂ കാറില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഷാരൂഖ് കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ ഹ്യൂണ്ടായി ക്രെറ്റയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

Mumbai: Fans gather outside actor Shahrukh Khan's residence 'Mannat' with a "welcome home Aryan Khan" poster.



Aryan Khan is reaching home after spending weeks in Arthur Road Jail in drugs-on-cruise case. pic.twitter.com/90wwsB2eog — ANI (@ANI) October 30, 2021

ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ആര്യന്‍ ഖാനെ കോര്‍ഡെലിയ ക്രൂയിസ് കപ്പലില്‍നിന്ന് നാര്‍ക്കോട്ടിക്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോ (എന്‍.സി.ബി) കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത്. സുഹൃത്തായ അര്‍ബാസ് മര്‍ച്ചന്റിനെയും മോഡലായ മുണ്‍മുണ്‍ ധമേച്ചയെയും അന്നേദിവസം പിടികൂടിയിരുന്നു. മൂന്നാം തീയതി ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. കുറച്ചുദിവസം എന്‍.സി.ബി. കസ്റ്റഡിയില്‍ പ്രതികളെ ചോദ്യംചെയ്തു. പിന്നീട് ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത് ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു.

Celebrations by @iamsrk fan clubs continues outside Mannat. Fans here to welcome #AryanKhan pic.twitter.com/aXIGFTa8Qs — Rohit Khilnani (@rohitkhilnani) October 28, 2021

ആര്യന്‍ ഖാന്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയിലും പ്രത്യേക കോടതിയിലും ആദ്യം ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും കോടതി ജാമ്യഹര്‍ജി തള്ളുകയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ജാമ്യം തേടി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുന്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറലും മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനുമായ മുകുള്‍ റോഹ്ത്തഗിയാണ് ആര്യന് വേണ്ടി കോടതിയില്‍ ഹാജരായത്. രണ്ടുദിവസം നീണ്ട വാദപ്രതിവാദത്തിന് ശേഷം ആര്യന് ഉപാധികളോടെ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. കേസില്‍ അര്‍ബാസ് മര്‍ച്ചന്റിനും മുണ്‍മുണ്‍ ധമേച്ചയ്ക്കും ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരും ശനിയാഴ്ച ജയില്‍മോചിതരായി.

ആര്യന്‍ ഖാന്റെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകള്‍...

കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ രാജ്യം വിടരുത്.

പാസ്‌പോര്‍ട്ട് വിചാരണ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കണം.

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും എന്‍.സി.ബി. ഓഫീസിലെത്തി ഒപ്പിടണം.

മുംബൈ വിട്ട് പോവുകയാണെങ്കില്‍ എന്‍.സി.ബി.യെ അറിയിക്കണം. യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്‍.സി.ബിക്ക് കൈമാറണം.

നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത്.

കേസില്‍ പ്രതിയാകാന്‍ ഇടയാക്കിയത് പോലെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുത്. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്.

കൂട്ടുപ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെടരുത്. ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകാരുമായും ബന്ധം പാടില്ല.

ഏതെങ്കിലും ജാമ്യവ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ചാല്‍ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ എന്‍.സി.ബി.ക്ക് ആവശ്യപ്പെടാമെന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേക കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

