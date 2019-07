കൊച്ചി: നെട്ടൂരില്‍ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടുകാര്‍ പിടിയിലായത് മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തെ തുടര്‍ന്ന്. ജൂലായ് രണ്ടിന് അര്‍ജുനെ കാണാതായതിനെ തുടര്‍ന്ന് അടുത്ത ദിവസം അച്ഛന്‍ പനങ്ങാട് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ സ്വന്തം നിലയില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ജൂലായ് മൂന്നിന് വൈകീട്ട് അര്‍ജുന്റെ അച്ഛനൊപ്പം പനങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കാന്‍ പോകാനും ഈ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയപ്പോള്‍ സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്താന്‍ പോലീസും പറഞ്ഞു. ഇതോടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

അര്‍ജുനെ പരിചയമുള്ളവരില്‍നിന്നെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കള്‍ വിവരങ്ങള്‍ തേടി. ജൂണ്‍ മൂന്നിന് പുലര്‍ച്ചെ 12.13-വരെ അര്‍ജുന്‍ ഫോണില്‍ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചില പരിചയക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അര്‍ജുനെ വീട്ടില്‍നിന്ന് അവസാനമായി വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയ 17-കാരനെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതില്‍നിന്നാണ് നിപിന്‍ പീറ്റര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ പറ്റി വിവരം ലഭിച്ചത്. തന്റെ സഹോദരന്റെ അപകട മരണത്തിന് കാരണക്കാരന്‍ അര്‍ജുനാണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ നിപിന്‍ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചതായി അറിഞ്ഞു. തന്റെ ചേട്ടന്റെ മരണത്തിനു പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് നിപിന്‍ പറഞ്ഞതായി കൂടി വിവരം ലഭിച്ചതോടെ അന്വേഷണം നിപിനില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

സുഹൃത്തുക്കളും അര്‍ജുന്റെ അച്ഛനും ചേര്‍ന്ന് നിപിന്റെ വീട്ടില്‍ ചെന്ന് വിവരങ്ങള്‍ തേടി. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം നിപിന്‍ തന്ത്രപരമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറി. തുടര്‍ന്ന് നിപിനെയും രണ്ടാം പ്രതി റോണി റോയിയെയും അര്‍ജുന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. അര്‍ജുന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ രീതി മാറിയതോടെ നിപിനും റോണിയും വിരണ്ടു. തുടര്‍ന്ന് പനങ്ങാട് പോലീസിനെ വിളിച്ച് ഇവരെ ഏല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

''എന്റെ മോന് ഒരുപാട് കമ്പനിക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇതുപോലുള്ള ചതി ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്ന്'' വിദ്യന്‍ പറഞ്ഞു. തന്റെ മകന്റെ കൊലപാതകികളെ കണ്ടെത്തിയത് പോലീസല്ല, മറിച്ച് അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Content Hight: Arjun's friends help to find convicts murder him