മുംബൈ: ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിപാര്‍ട്ടി കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ച അര്‍ബാസ് മര്‍ച്ചന്റും മുണ്‍മുണ്‍ ധമേച്ചയും ജയില്‍മോചിതരായി. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇരുവരും ജയിലില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്. കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളായ ആര്യന്‍ ഖാനും കഴിഞ്ഞദിവസം ജയില്‍മോചിതനായിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ആര്യന്‍ ഖാന്‍, അര്‍ബാസ് മര്‍ച്ചന്റ്, മുണ്‍മുണ്‍ ധമേച്ച എന്നിവര്‍ക്ക് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. എന്നാല്‍ റിലീസിങ് ഓര്‍ഡര്‍ ജയിലിലെത്തിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സമയമെടുത്തു. ഇതാണ് ജയില്‍മോചനം വൈകാനിടയാക്കിയത്.

ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് മുണ്‍മുണ്‍ ധമേച്ചയുടെ റിലീസിങ് ഓര്‍ഡര്‍ ബൈക്കുള വനിതാ ജയിലിലെ ബെയില്‍ ബോക്‌സില്‍ ലഭിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുണ്‍മുണ്‍ ധമേച്ച ബൈക്കുള ജയിലില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഇനി സ്വദേശമായ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് പോകാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം. ഇതിന് എന്‍.സി.ബി.യുടെ അനുമതി വേണം. യാത്രാ അനുമതിക്കായി ഉടന്‍തന്നെ എന്‍.സി.ബിക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കുമെന്ന് മുണ്‍മുണ്‍ ധമേച്ചയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ പറഞ്ഞു.

ആര്യന്‍ ഖാന്റെ സുഹൃത്തായ അര്‍ബാസ് മര്‍ച്ചന്റും ഞായറാഴ്ചയാണ് ജയില്‍മോചിതനായത്. നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയശേഷം ഉച്ചയോടെയാണ് അര്‍ബാസ് ആര്‍തര്‍റോഡ് ജയിലില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

ആര്യന്‍ അടക്കമുള്ള മൂന്ന് പ്രതികളും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും എന്‍.സി.ബി. ഓഫീസിലെത്തി ഒപ്പിടണമെന്ന് ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല, രാജ്യം വിട്ട് പുറത്തുപോകരുതെന്നും പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുംബൈ വിട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് എന്‍.സി.ബി.യുടെ അനുമതി തേടണമെന്നും യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്‍.സി.ബി.യെ അറിയിക്കണമെന്നും ജാമ്യം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

