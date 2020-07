മുതുകുളം(ആലപ്പുഴ): ആറാട്ടുപുഴയിൽ വഴിത്തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കൂട്ടത്തല്ലുകേസിലെ പ്രതികളെ ആരെയും പിടികൂടാനായില്ല. എല്ലാവരും ഒളിവിലാണെന്നാണ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ പോലീസ് പറയുന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സാരമായിപരിക്കേറ്റ പെരുമ്പള്ളി നിഖിലാലയത്തിൽ വാമദേവന്റെ ഭാര്യ ശാന്തയുടെ മൊഴിപ്രകാരം അരുൺരാജ്, ഭാവന, ഗിരീഷ്, രതീഷ്, രമേശൻ എന്നിവർക്കെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് പത്തോളം പേർക്കെതിരേ പ്രതികളും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പെരുമ്പള്ളി സുനാമി സ്മാരകത്തിന് വടക്കുവശമുള്ള വഴിത്തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത്.

ഇവിടെ പടിഞ്ഞാറുള്ള വട്ടക്കായൽഭാഗത്തെ ആറു വീട്ടുകാർ മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാസൗകര്യത്തിനായി പുറമ്പോക്കു ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റവന്യൂ അധികൃതരെയും പഞ്ചായത്തിനെയും സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് നിലനിന്നുവന്ന തർക്കമാണ് ഒടുവിൽ കൂട്ടത്തല്ലിൽ കലാശിച്ചത്.

