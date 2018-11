കൊച്ചി: നഗരത്തില്‍ വന്‍ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട. 500 ആംപ്യൂള്‍ ലഹരിമരുന്നുകളും 140 ലഹരിഗുളികകളും എക്‌സൈസ് സംഘം പിടികൂടി. കൊച്ചി സ്വദേശിയായ ഗുലാബില്‍നിന്നാണ് വന്‍ലഹരിശേഖരം പിടികൂടിയത്. ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

കാന്‍സര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മാരകരോഗങ്ങള്‍ക്ക് വേദനസംഹാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൂഫിനോഫിന്‍, മാനസികരോഗികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന നൈട്രോസെഫാം എന്നീ മരുന്നുകളാണ് ഗുലാബില്‍നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്.

കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നാണ് ഗുളികകള്‍ കൊണ്ടുവന്നത് ഇയാള്‍ എക്‌സൈസ് സംഘത്തോട് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ വിവരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Content Highlights: ampules and drugs seized from kochi, one arrested.