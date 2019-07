വെള്ളറട: അഖിലും രാഖിയും തമ്മില്‍ പരിചയപ്പെട്ടത് മൊബൈല്‍ ഫോണിലെ മിസ്ഡ് കോളിലൂടെയാണ്. ഒടുവില്‍ രാഖിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ സൂചനകള്‍ പോലീസിനു ലഭിച്ചതും മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍നിന്ന്.

അമ്പൂരി പ്രദേശത്താണ് രാഖിയുടെ ഫോണ്‍ അവസാനം പ്രവര്‍ത്തിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് അന്വേഷണം അഖിലിലേക്ക് എത്തിയത്. രാഖിയും അഖിലേഷുമായുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയ പോലീസിന് യുവതിയുടെ തിരോധാനത്തിനുശേഷം അഖിലേഷും സഹോദരന്‍ രാഹുലും ഒളിവില്‍പ്പോയെന്ന വിവരം ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം ബലപ്പെടുത്തി.

കഴിഞ്ഞ 27-ന് അഖിലേഷ് ഡല്‍ഹിയിലെ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് പോയെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ എത്തിയില്ലെന്ന വിവരമാണ് പോലീസിനു ലഭിച്ചത്.

ഇതിനുപിന്നാലെ ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് ആദര്‍ശ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായി. ആഴ്ചകള്‍ക്കു മുന്‍പ് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടില്‍ കഴിയുകയായിരുന്ന ആദര്‍ശിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോഴാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതും മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തതും.

