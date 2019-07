തിരുവനന്തപുരം: അമ്പൂരി രാഖി വധക്കേസില്‍ പിടിയിലായ മുഖ്യപ്രതി അഖിലിന്റെ മൊഴികള്‍ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ജീവിതത്തില്‍നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും രാഖി എതിര്‍ത്തെന്നും തുടര്‍ന്നാണ് കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും അഖില്‍ മൊഴി നല്‍കി. രാഖിയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. കാറില്‍ കയറ്റിയ ശേഷം രാഖിയുമായി തര്‍ക്കമുണ്ടായെന്നും ഇതിനുശേഷമാണ് കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും അഖില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

രാഖിയെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് കാറില്‍ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയത്. കാറില്‍ കയറ്റിയതിന് ശേഷം രാഖിയുമായി സംസാരിച്ചു. തന്റെ ജീവിതത്തില്‍നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഇതിനെ രാഖി എതിര്‍ത്തു. തുടര്‍ന്നാണ് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. രാഖി ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. താന്‍ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു രാഖിയുടെ ഭീഷണി. ഇതും കൊലപാതകത്തിന് പ്രകോപനമായെന്നും നിരന്തരം ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കി രാഖി ശല്യം ചെയ്തിരുന്നതായും അഖില്‍ മൊഴി നല്‍കി.

കൃത്യം നടത്തി മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടശേഷം ആദ്യം ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോയി. അവിടെനിന്ന് കശ്മീരിലുമെത്തി. എന്നാല്‍ തിരികെ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചെന്ന് അഖില്‍ നല്‍കിയ മൊഴി കള്ളമാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അഖില്‍ തിരികെ ജോലിയിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സൈനിക യൂണിറ്റ് വിവരം നല്‍കിയിരുന്നു

കേസില്‍ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ അഖിലിന്റെ സഹോദരന്‍ രാഹുലിനെയും അഖിലിനെയും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. ഇതോടെ കേസിലെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവരുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കരുതുന്നു.

അതിനിടെ, രാഖി വധക്കേസില്‍ അഖിലിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും പ്രതിചേര്‍ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി. മാതാപിതാക്കള്‍ അറിയാതെ കൃത്യം നടക്കില്ലെന്നാണ് രാഖിയുടെ പിതാവ് രാജനും ആവര്‍ത്തിച്ചു പറയുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പോലീസ് സംഘം ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

