തിരുവനന്തപുരം: അമ്പൂരിയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട രാഖിയുടെ കഴുത്ത് ആദ്യം ഞെരിച്ചത് കേസിലെ രണ്ടാംപ്രതി രാഹുലാണെന്ന് പോലീസ്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നില്‍ കുറ്റകരമായ ഗൂഡാലോചന നടന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാംപ്രതി രാഹുലിന്റെ റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. രാഹുലിനെ ഓാഗസ്റ്റ് ഒന്‍പത് വരെ കോടതി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

രാഖിയെ പ്രതികളുടെ വീട് കാണാന്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാറില്‍ കയറ്റിയതെന്ന് റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കാറിന്റെ പിന്‍സീറ്റിലിരുന്ന രാഹുലാണ് ആദ്യം കഴുത്ത് ഞെരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് അവശയായ രാഖിയെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരുന്ന അഖില്‍ പിന്‍ സീറ്റിലേക്ക് മാറി പ്ലാസ്റ്റിക് കയര്‍ കൊണ്ട് കഴുത്ത് വരിഞ്ഞു മുറുക്കി. രാഖി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ നേരത്തെ തയാറാക്കിവച്ച കുഴിയില്‍ മൃതദേഹം മറവു ചെയ്തുവെന്നും റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബന്ധത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് മെയ് മാസം അവസാനം തന്നെ അഖിലും രാഹുലും രാഖിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ രാഖി അത് വിസമ്മതിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് കൊലപതകത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. രാഖിയുടെ ബാഗ്, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ എന്നിവ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് മൂന്നാംപ്രതി ആദര്‍ശടക്കം ആദ്യം മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, രാഖിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളടക്കമുള്ളവ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞതായി പിന്നീട് പ്രതികള്‍ മൊഴി നല്‍കി. ഈ വൈരുധ്യം സംബന്ധിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതികളായ മൂന്ന് പേരേയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും.

അഖിലിനെ നാണം കെടുത്തുമെന്ന് രാഖി പലവട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നതായും അതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളുടെ ബന്ധുകള്‍ക്കും കൊലപാതകത്തില്‍ പങ്കുണ്ടെന്ന് രാഖിയുടെ അച്ഛന്‍ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം മറവുചെയ്ത കുഴിയെടുത്ത സമയത്ത് രാഹുലിന്റെ അച്ഛനും ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതായി പ്രദേശവാസികള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ അഖിലിന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ക്കെതിരേയും ആരോപണം ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നതിനെപ്പറ്റിയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കും.

Content Highlights: Amboori Rakhi murder case, kerala police case diary came out. main accused rahul on police remand