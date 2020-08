റോം: നാല് വയസ്സുകാരൻ ജോയലെയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റലിക്കാർ. ഒരാപത്തും കൂടാതെ അവൻ തിരികെ എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ. ജോയലെയെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് അവരുടെ ഓരോനിമിഷത്തെയും പ്രാർഥന. തുടർച്ചയായ പത്താം ദിവസവും നാടും നഗരവും അവനു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിലിലാണ്.



ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഡി.ജെ. ആർട്ടിസ്റ്റായ വിവിയാന പാരിസി(43)യെയും നാല് വയസുള്ള മകൻ ജോയലെയെയും കാണാതാകുന്നത്. മെസ്സിനയിലേക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിനായി പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിവിയാന വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഷോപ്പിങ് സെന്ററിൽ എത്തിയില്ല. പിന്നീട് വിവിയാനയെക്കുറിച്ചോ മകനെക്കുറിച്ചോ ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല. ഇതോടെയാണ് പോലീസും അന്വേഷണ ഏജൻസികളും തിരച്ചിൽ തുടങ്ങിയത്.

ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നാം തീയതി സിച്ചിലിയ മോട്ടോർവേയിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ ചെറിയൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. അപകടത്തിന് ശേഷം യുവതി കാർ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടസമയത്ത് വിവിയാനയ്ക്കൊപ്പം മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് മിക്കവരുടെയും മൊഴി. എന്നാൽ ചിലരാകട്ടെ വിവിയാന ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. എന്തായാലും വിവിയാനയെ അവസാനമായി കണ്ടത് ഇവിടെവെച്ച് തന്നെയാണെന്ന് അന്വേഷണസംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പക്ഷേ, ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഇരുവരും എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ല.

അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കരോണിയിലെ വനത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ഗോപുരത്തിന് താഴെയായി യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. ഒരു കൈ ഒടിഞ്ഞതല്ലാതെ ശരീരത്തിൽ മറ്റ് പരിക്കുകളുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് മൃതദേഹപരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായത്. അതേസമയം, എങ്ങനെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപകടമരണമാണോ കൊലപാതകമാണോ ആത്മഹത്യയാണോ എന്നൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ പ്രതികരണം.

അപകട മരണമാണെങ്കിൽ വിവിയാന മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ മകൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോയേക്കാമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിഗമനം. ഇനി കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ മകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കാമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

എന്തായാലും ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നാല് വയസുകാരെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച നായകളെ ഉപയോഗിച്ചും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

അതിനിടെ, കൊറോണ കാലത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം വിവിയാന ഏറെ വിഷാദത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് ഭർത്താവിന്റെ പ്രതികരണം. പക്ഷേ, വിവിയാനയുടെ പിതാവും സുഹൃത്തുക്കളും ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു. മകൾ ഒരിക്കലും ജീവനൊടുക്കില്ലെന്നും മകളെ അപായപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും പിതാവ് പറഞ്ഞു. ഇനി ജോയലെയെക്കുറിച്ചാണ് തന്റെ ചിന്തയെന്നും അവൻ ഒരിക്കലും വെറുതെ അപ്രത്യക്ഷനാകില്ലല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

