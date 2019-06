അലിഗഢ്: രണ്ടര വയസുകാരിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധം കത്തുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശനുമായി ചിലര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക തര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. ക്രൂരമായാണ് കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പെണ്‍കുട്ടിയക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പ്രതിഷേധം കത്തുകയാണ്. രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ - സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖര്‍ കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

The horrific murder of a little girl in Aligarh, UP has shocked and disturbed me. How can any human being treat a child with such brutality? This terrible crime must not go unpunished. The UP police must act swiftly to bring the killers to justice. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 7 June 2019

ഇതിനിടെ കുട്ടിയുടെ കൊലപാതം അന്വേഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ അഞ്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംസ്‌പെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

What has happened to baby twinkle is. Heartbreaking and horrific. I pray for her and her family. I also urge people to not make this into a selfish agenda. This is a little girls death, not a reason to spread your hate. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) 7 June 2019

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അലിഗഢിലാണ് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം നടന്നത്. മേയ് 30 ന് കാണാതായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതശ്ശരീരം കണ്ണുകള്‍ ചൂഴ്ന്നെടുക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ മാലിന്യക്കൂനയില്‍ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. തെരുവുനായ്ക്കള്‍ മൃതദേഹം കടിച്ചുവലിച്ച് പുറത്തിട്ടപ്പോഴാണ് കൊലപാതകം പുറംലോകം അറിയുന്നത്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയല്‍ക്കാരായ സാഹിദ്, അസ്ലം എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. അതിവേഗം കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്കുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Just so disgusted and angered hearing about #TwinkleSharma. How can somebody even think of doing such a thing?!?! Speechless…. — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) 6 June 2019

കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛനില്‍നിന്ന് 50,000 രൂപ സാഹിദ് കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇതില്‍ 10,000 രൂപ തിരികെ നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുത്തശ്ശനും സാഹിദും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായി. ഇതിനുശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

