ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് നാല് എയര്‍ ഇന്ത്യാ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി. വിമാനത്തില്‍ നിന്നും വിളമ്പാത്ത ഭക്ഷണവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മോഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി.



എയര്‍ ഇന്ത്യ ജീവനക്കാര്‍ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വിമാനത്തിലെ ഭക്ഷ്യ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ എടുക്കരുതെന്ന സര്‍ക്കുലര്‍ ഓഗസ്റ്റ് 2017ല്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടറുമായ ആശ്വവനി ലോഹാനി ഇറക്കിയിരുന്നു. സര്‍ക്കുലര്‍ ലംഘിച്ചാല്‍ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ അടക്കമുള്ള നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

2017ല്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ വന്നതിന് ശേഷം കാറ്ററിങ്ങിലെ രണ്ടു ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയും ക്യാമ്പിന്‍ ക്രൂവിലെ രണ്ടു ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയും നടപടി എടുത്തിരുന്നു. ഇവര്‍ ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഇതേ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് കാറ്ററിങ്ങ് വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറും സീനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്റും 63 ദിവസം സസ്‌പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ ഡെല്‍ഹി - സിഡ്‌നി വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയും ഇതേ പരാതിയില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ നടപടി എടുത്തിരുന്നു.

നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ത്തകളോട് എയര്‍ ഇന്ത്യ വക്താവ് ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

Content Highlight: Air India take Action Against their Employees For Stealing Food