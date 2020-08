ലഖ്നൗ: ഒടുവിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യാജപ്രചരണങ്ങൾക്കും അവസാനമായി. ഉത്തർപ്രദേശിൽ യാത്രക്കാരുമായി പോയ ബസ് പിടിച്ചെടുത്തത് സ്വകാര്യ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബസിലെ യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു ബസിൽ കയറ്റി ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതായും വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതും ബസ് ഉടമ കഴിഞ്ഞദിവസം മരിച്ചതിനാലുമാണ് കമ്പനി ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തിയതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആഗ്രയിൽ 34 യാത്രക്കാരുമായി പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഒരു സംഘം തട്ടിയെടുത്തെന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിച്ചത്. നടുറോഡിൽ ബസ് തടഞ്ഞ് ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും ഇറക്കിവിട്ടശേഷമാണ് ബസുമായി ഇവർ കടന്നുകളഞ്ഞത്. ഇതോടെ ബസ് തട്ടിയെടുത്ത് യാത്രക്കാരെ ബന്ദികളാക്കിയെന്നായി അഭ്യൂഹങ്ങൾ. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനെതിരെയും സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷവിമർശനമുയർന്നു.

എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം സംഭവത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യം വിശദീകരിച്ച് ആഗ്രയിലെ പോലീസ് മേധാവി ബബ്ലു കുമാർ തന്നെ രംഗത്തെത്തി. ബസ് തട്ടിയെടുത്തതല്ലെന്നും ഫിനാൻസ് കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാർ ബസ് പിടിച്ചെടുത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

ഗുരുഗ്രാമിൽനിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസാണ് പണമിടപാട് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർ റോഡിൽ തടഞ്ഞ് പിടിച്ചെടുത്തത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇറക്കിവിട്ട ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും സമീപത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇട്ടാവയിൽനിന്ന് ബസ് കണ്ടെടുത്തു. എന്നാൽ ബസിൽ യാത്രക്കാർ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതോടെ യു.പി. പോലീസ് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി.

ബസ് പിടിച്ചെടുത്ത സംഘം കുറച്ചുദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കിവിട്ട് മറ്റൊരു ബസിൽ ഝാൻസിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെനിന്ന് വിവിധ ബസുകളിലായി യാത്രക്കാരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റിവിടുകയും ചെയ്തു.

സംഭവത്തിൽ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയാണ് ഉത്തരവാദികളെന്നും ഇവർക്കെതിരേ കേസെടുത്തതായും ആഗ്ര പോലീസ് മേധാവി ബബ്ലു കുമാർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ബസിന്റെ ഉടമ മരണപ്പെട്ടത്. അവരുടെ കുടുംബവുമായി പോലീസ് സംസാരിച്ചിരുന്നു. കുറച്ചുദിവസം മുമ്പ് പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ വീട്ടിൽവന്നതായും തർക്കമുണ്ടായതായും കുടുംബം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, സ്വകാര്യ പണമിടപാട് കമ്പനി ബസ് പിടിച്ചെടുത്തത് നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടിയാണെന്നായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം. ബസിലെ ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരാണ്. ബസ് ഉടമ മരിച്ചതിനാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വായ്പ തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന പരിഭ്രാന്തിയാണ് ബസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കാരണമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

