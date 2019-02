മുംബൈ; PUBG ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനിടെ ഫോണിലെ ചാര്‍ജ് തീര്‍ന്നതോടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട യുവാവ് അളിയനെ കുത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയിലെ കൊല്‍ഷേവാടി സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. രജ്‌നീഷ് രാജ്ബാര്‍ എന്ന യുവാവ് സഹോദരി ഭര്‍ത്താവായ ഒഎം ബാവ്ധാക്കറിനെയാണ് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 7 നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തി കേസ് ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി 14 നാണ്.



രാജ്ബാര്‍ വീട് മുഴുവന്‍ ചാര്‍ജര്‍ തിരഞ്ഞെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല. ഇതോടെ അരിശം മൂത്ത രാജ്ബാര്‍ സഹോദരി ഭര്‍ത്താവിനെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കുത്തുകയായിരുന്നു. രാജ്ബാറിനെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

