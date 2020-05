തൊടുപുഴ: വ്യാപാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അരി വാങ്ങിയ സംഭവം വിവാദമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് എസ്.ഐ.പണം കൊടുത്ത് തടിയൂരി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് എസ്.ഐ. ഒരു ചാക്ക് അരിയുടെ വില കടയിലെത്തിച്ച് നല്‍കിയത്.

മൂന്നാര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്.ഐ.യാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം പോലീസ് മെസിലേക്ക് ടൗണിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്നും ഒരു ചാക്ക് അരി വാങ്ങിയത്. വ്യാപാരി പണം ചോദിച്ചെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവം സംബന്ധിച്ച് വ്യാപാരി മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞതോടെയാണ് വിവാദമായത്.

സംഭവത്തില്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതോടെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെതന്നെ പണമെത്തിച്ച് നല്‍കി. ഈ മാസം 31-ന് സര്‍വീസില്‍നിന്നും വിരമിക്കുന്നയാളാണ് വിവാദത്തില്‍പ്പെട്ട എസ്.ഐ.

Content Highlights: after controversy, sub inspector given money for rice