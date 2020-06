തിരുവല്ല: ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന ഭര്‍ത്താവിന്റെ പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെ വിഷംകഴിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഭാര്യയും സുഹൃത്തും ആശുപത്രിയില്‍. കുറ്റൂര്‍ തെങ്ങേലി സ്വദേശികളായ 25 കാരിയെയും സുഹൃത്തായ 21 കാരനെയുമാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒപ്പം ഉറങ്ങാന്‍കിടന്ന ഭാര്യയെ കാണാതായതായി ഭര്‍ത്താവ് ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവല്ല പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ഇതില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറുമണിയോടെ യുവതി സുഹൃത്തിനൊപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. തുടര്‍ന്ന് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയില്‍ വിഷം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഇരുവരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു. ഉടന്‍ പോലീസ് ജീപ്പില്‍ താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. അവിടെനിന്നും സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്കും പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്കും മാറ്റി. യുവതി അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

യുവതിയുടെ സഹായത്തിനായി ഭര്‍ത്താവാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ഒപ്പമുള്ളതെന്ന് തിരുവല്ല പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ പി.എസ്.വിനോദ് പറഞ്ഞു. ദമ്പതിമാര്‍ക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്. പരാതി സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

