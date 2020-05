മിനിയാപോളിസ്: ''നിങ്ങളുടെ കാല്‍മുട്ടുകള്‍ എന്റെ കഴുത്തിലാണ്.. എനിക്കു ശ്വാസംമുട്ടുന്നു.'' -ജീവനുവേണ്ടി പിടഞ്ഞ നേരത്തെ ജോര്‍ജ് ഫ്‌ലോയ്ഡിന്റെ കണ്ണീരോടെയുള്ള യാചന പതിച്ചത് ആ പോലീസുകാരുടെ ബധിരകര്‍ണങ്ങളിലായിരുന്നു. യു.എസിലെ മിനസോട്ടയില്‍ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ക്രൂരമര്‍ദനത്തിനിരയായ ആഫ്രിക്കന്‍ വംശജനായ ഫ്‌ലോയ്ഡ് ഒടുവില്‍ മരണത്തിനുകീഴടങ്ങി.

വ്യാജരേഖകളുപയോഗിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഫ്‌ലോയ്ഡിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. പിന്നീട് ഇതിലൊരു പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഫ്‌ലോയ്ഡിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അഞ്ചുമിനിറ്റോളം കഴുത്തില്‍ കാല്‍മുട്ടുകള്‍കൊണ്ട് അമര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുകയുംചെയ്തു. പിന്നീട് ഫ്‌ലോയ്ഡിന്റെ ചലനം പതിയെപ്പതിയെ നിലച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

ഫ്‌ലോയ്ഡിന്റെ മരണവാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ 'കറുത്തവരുടെ ജീവനും വിലയുണ്ട്' എന്നപേരില്‍ വന്‍പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ യു.എസില്‍ അരങ്ങേറി. ഫ്‌ലോയ്ഡിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലു പോലീസുകാരെ പുറത്താക്കിയതായി മിനിയാപോളിസ് മേയര്‍ ജേക്കബ് ഫ്രേ പറഞ്ഞു. ന്യായീകരിക്കാനാകാത്ത സംഭവമാണുണ്ടായതെന്നും ഫ്രേ പറഞ്ഞു. കേസ് ഫെഡറല്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന് കൈമാറിയതായി മിനിയാപോളിസ് പോലീസ് മേധാവി മെഡാരിയ അറഡൊന്‍ഡൊ പറഞ്ഞു.

