കൊച്ചി: നടി ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം ആവശ്യപ്പെട്ട സംഘം സ്വര്‍ണക്കടത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചിരുന്നതായി മറ്റൊരു പരാതിക്കാരി. മോഡലിങ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യുവതിയാണ് പ്രതികള്‍ സ്വര്‍ണക്കടത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചിരുന്നതായി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

സുഹൃത്ത് വഴി ഒരു ഷൂട്ടിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവര്‍ വിളിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ പാലക്കാട് ഒരു ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ എട്ട് ദിവസം പൂട്ടിയിട്ടു. മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം പോലും നല്‍കിയില്ല. താനടക്കം എട്ട് കുട്ടികളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ചില പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ വന്നുപോയിരുന്നു. തടവില്‍ പാര്‍പ്പിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. സ്വര്‍ണക്കടത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചു. എന്നാല്‍ ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുപറഞ്ഞാല്‍ വീട്ടുകാരെ വകവരുത്തുമെന്ന് വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി- യുവതി മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചിലായിരുന്നു സംഭവമുണ്ടായതെന്നും അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സുഹൃത്ത് വഴി എറണാകുളം നോര്‍ത്ത് പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നതായും യുവതി പറഞ്ഞു. സ്വര്‍ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ തനിക്കറിയില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

നടി ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം ആവശ്യപ്പെട്ട സംഘം ഒട്ടേറെ തട്ടിപ്പുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞദിവസം ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വാര്‍ത്തയും പ്രതികളുടെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായ കൂടുതല്‍പേര്‍ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

Content Highlights: actress shamna kasim blackmailing case; another complainant says about the incident