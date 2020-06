കൊച്ചി/പാലക്കാട്: നടി ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികള്‍ക്ക് അന്തര്‍സംസ്ഥാന ബന്ധമുള്ളതായി സംശയം. നേരത്തെ ഇവരുടെ തട്ടിപ്പിനിരയായ യുവതികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നത്. താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലില്‍ ബെംഗളൂരുവില്‍നിന്നടക്കം യുവതികള്‍ എത്തിയിരുന്നതായി തട്ടിപ്പിനിരയായ മോഡലുകള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഹോട്ടലില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ എത്തിച്ചുനല്‍കണമെന്നാണ് പ്രതികള്‍ യുവതികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആര്‍കെ ഫിനാന്‍സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്നാണ് റഫീഖ് അടക്കമുള്ള പ്രതികള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍ അങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനമേ ഇല്ലെന്ന് പിന്നീടാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്നും യുവതികള്‍ പറഞ്ഞു.

ബെംഗളൂരുവില്‍നിന്നടക്കം യുവതികള്‍ ഹോട്ടലില്‍ വന്നിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ കേസുമായി മുന്നോട്ടുപോയാല്‍ വകവരുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും ഇവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം, യുവതികളെ താമസിപ്പിച്ച പാലക്കാട് വാളയാറിലെയും വടക്കാഞ്ചേരിയിലെയും ഹോട്ടലുകളില്‍ പോലീസ് കഴിഞ്ഞദിവസം പരിശോധന നടത്തി. വാളയാറിലെ ഹോട്ടല്‍ മാനേജറെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമായതിനാല്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസിന് കണ്ടെടുക്കാനായില്ല.

കഞ്ചിക്കോട് ഒരു ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് വന്നതാണെന്ന് കാണിച്ചാണ് യുവതികള്‍ ആദ്യം മുറിയെടുത്തതെന്ന് മാനജേര്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കി. പിന്നാലെ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും എത്തി മൂന്ന് മുറികളെടുത്തു. എല്ലാ മുറികളുടെയും പണം അടച്ചത് പെണ്‍കുട്ടികളായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കുറച്ചുദിവസത്തിന് ശേഷം പണം അടയ്ക്കാന്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഇവര്‍ മുറി ഒഴിവാക്കി പോവുകയാണുണ്ടായതെന്നും ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാര്‍ പറയുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികളെ പൂട്ടിയിട്ടതായി അറിയില്ലെന്നും ഇവര്‍ക്ക് എല്ലാസമയവും കൃത്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയിരുന്നതായും ജീവനക്കാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

