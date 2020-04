വളയം: കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ കൊണ്ട് പോയ പ്രതികള്‍ രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഇവരെ പോലീസ് ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടി. വാണിമേല്‍ കോടിയൂറ സ്വദേശി ഉടുക്കോന്റവിട സുഹൈല്‍ (22), കാവിലുംപാറ സ്വദേശി എളങ്ങാറോട്ട് അജ്മല്‍ (28) എന്നിവരാണ് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഇവര്‍ക്കെതിരേ നാദാപുരം പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

വാണിമേലില്‍നിന്ന് ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച കേസില്‍ രണ്ട് പേരെ വെള്ളിയാഴ്ച വളയം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷം പ്രതികളെ ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ നാദാപുരം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ കൊണ്ട് പോയിരുന്നു. യാത്രാമധ്യേ പോലീസ് ജീപ്പ് വിഷ്ണുമംഗലം പാലത്തിന് സമീപം റോഡിലെ ഹമ്പിന് മുന്നില്‍ വേഗം കുറച്ച സമയത്ത് പ്രതികള്‍ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച് വാഹനത്തില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു.

ഇവരെ നാദാപുരം മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാകി. ബൈക്ക് മോഷണക്കേസില്‍ ഇരുവരെയും കോടതി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. കസ്റ്റഡിയില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് വളയം എ.എസ്.ഐ. ഇസ്മായിലിന്റെ പരാതിയില്‍ രണ്ട് പ്രതികള്‍ക്കെതിരേ നാദാപുരം പോലീസ് കേസെടുത്തു.

നേരത്തെ മറ്റൊരു കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയില്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെ ചീത്ത വിളിച്ച കേസിലെ പ്രതിയാണ് അജ്മല്‍. വളയം സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ ഒട്ടേറെ കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ സുഹൈല്‍ മറ്റൊരു ബൈക്ക് മോഷണക്കേസില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് മാര്‍ച്ചിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. വളയം സി.ഐ. ധനഞ്ജയ് ബാബുവിന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം എസ്.ഐ. ആര്‍. സി. ബിജു, അഡീഷണന്‍ എസ്. ഐ. അബ്ദുള്ള എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

