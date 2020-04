ഹാസന്‍: ബാറില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി മദ്യപിച്ച യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹാസന്‍ വല്ലിഭായി സ്വദേശി രോഹിതിനെ(27)യാണ് പോലീസ് സംഘം ബാറിനുള്ളില്‍നിന്ന് പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി ബാറിനുള്ളില്‍ കയറിയ യുവാവ് ബാറില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മദ്യം കഴിച്ച ശേഷം അവിടെത്തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഒട്ടേറെ ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ രോഹിത് ഈ ബാറിലെ സ്ഥിരം ഉപഭോക്തവായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണം ബാര്‍ അടച്ചതോടെ മദ്യപാനം മുടങ്ങി. തുടര്‍ന്നാണ് രഹസ്യമായി ബാറില്‍ കയറി മദ്യപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു വശത്തുകൂടെ വലിഞ്ഞുകയറി മേല്‍ക്കൂര തകര്‍ത്ത ശേഷമാണ് ഇയാള്‍ ബാറിനകത്ത് കടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. മദ്യക്കുപ്പികള്‍ കടത്തുന്നതിന് പകരം ബാറില്‍വെച്ച് തന്നെ മദ്യപിക്കാനായിരുന്നു യുവാവിന്റെ തീരുമാനം. തുടര്‍ന്ന് അമിതമായി മദ്യപിച്ച് അവിടെത്തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തു. രാവിലെ ബാര്‍ കെട്ടിടത്തിന് സമീപം ചെരിപ്പുകള്‍ കണ്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരാള്‍ അകത്തുകയറിയത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസെത്തി യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

