ന്യൂഡല്‍ഹി: വീടിന് മുന്നില്‍ മൂത്രമൊഴിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ തുടങ്ങിയ തര്‍ക്കം കൂട്ടത്തല്ലില്‍ കലാശിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. ഡല്‍ഹിയിലെ ഗോവിന്ദ് പുരിയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായി.

ലിലു എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാളും ഭാര്യയും വൈദ്യുതി ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് വീടിന് മുന്നിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു 65 കാരന്‍ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടു. ഇത് തടഞ്ഞ ലിലു അദ്ദേഹത്തെ മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ വയോധികന്റെ രണ്ട് മക്കള്‍ എത്തി ലിലുവിനെ മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കും പരിക്കുണ്ട്.

ഇവരിലൊരാള്‍ തെരുവില്‍ നിന്നും വലിയ സിമന്റ് സ്ലാബ് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ലിലുവിന്റെ ബോധം മറയുന്നതുവരെ തലക്കടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാളെ ഉടന്‍ എയിംസില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല.

മോഷണവും പിടിച്ചുപറിയും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി കേസുകളില്‍ പെട്ടയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ലിലുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

