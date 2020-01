ബെംഗളൂരു: നഗരത്തില്‍ പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ യുവതിക്ക് നേരേ അശ്ലീലപ്രദര്‍ശനം. യുവതിയുടെ മുന്നില്‍വെച്ച് യുവാവ് പാന്റ്‌സിന്റെ സിബ്ബ് അഴിക്കുകയും സ്പര്‍ശിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിലെ ദൊഢനക്കുണ്ടി തടാകത്തിന് സമീപം കഴിഞ്ഞദിവസം രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

ബെംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന യുവതി പ്രഭാത സവാരിക്കായാണ് തടാകത്തിന് സമീപം എത്തിയത്. തന്റെ വളര്‍ത്തുനായയുമായി അശ്ലീലപ്രദര്‍ശനം നടത്തിയ യുവാവും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. വളര്‍ത്തുനായ സമീപമെത്തിയപ്പോള്‍ യുവതി അതിനെ ഓമനിച്ചു. ഇതിനിടെയാണ് യുവാവ് പാന്റ്‌സിന്റെ സിബ് അഴിച്ച് അശ്ലീലപ്രദര്‍ശനം നടത്തിയത്.

'നായയുമായി വല്ലാതെ അടുക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു അയാള്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ പാന്റ്‌സിന്റെ സിബ് അഴിച്ചു. ലൈംഗികാവയവം സ്പര്‍ശിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും തന്റെ കൈ പിടിച്ച് അതിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ താന്‍ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ അയാള്‍ സ്ഥലംവിടുകയായിരുന്നു'- യുവതി പറഞ്ഞു.

അശ്ലീലപ്രദര്‍ശനം നടത്തിയ യുവാവ് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ യുവതി മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഇത് സഹിതം പിന്നീട് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 25-30 പ്രായംവരുന്ന യുവാവ് നീല പാന്റ്‌സും കറുത്ത തൊപ്പി സഹിതമുള്ള വസ്ത്രവുമാണ് ധരിച്ചതെന്നും യുവതി പരാതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: a man unzipped his pants in front of woman during morning walk in bengaluru