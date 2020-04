മുംബൈ: കൊറോണയ്ക്കിടെ രാജ്യത്ത് വംശീയാധിക്ഷേപവും. മുംബൈയില്‍ മണിപ്പുര്‍ സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്‍ തുപ്പി. സാന്താക്രൂസ് ഈസ്റ്റിലെ കാലിന മിലിട്ടറി ക്യാമ്പിന് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവം. 25 വയസ്സുകാരിയായ മണിപ്പുര്‍ സ്വദേശിനിയാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്.

നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ ബൈക്കില്‍ എത്തിയ ആള്‍ മാസ്‌ക് നീക്കി തന്റെ നേരേ തുപ്പുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുവതി നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. അതിക്രമത്തില്‍ ഞെട്ടിത്തരിച്ചുപോയ തനിക്ക് ബൈക്കിന്റെ നമ്പര്‍ ശ്രദ്ധിക്കാനായില്ലെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത മുംബൈ പോലീസ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറകള്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

യുവതിയുടെ സുഹൃത്ത് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ കുറിപ്പ് എഴുതിയതോടെ സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് ഒട്ടേറെ പേര്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. സംഭവത്തില്‍ ഇടപെടുമെന്ന് ദേശീയ വനിത കമ്മീഷനും ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഡല്‍ഹിയിലും സമാനരീതിയില്‍ മണിപ്പുര്‍ സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് നേരേ അതിക്രമം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസെന്ന് വിളിച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് തുപ്പിയ ആളെ പോലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

