ചെന്നൈ: ലോക്ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് മടുത്തപ്പോള്‍ അടുത്തുള്ള വനത്തിലിറങ്ങി ഉടുമ്പിനെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച ആറംഗ സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജില്ലയിലെ വളനാട് സംരക്ഷിത വനത്തിലാണ് സംഘം വേട്ട നടത്തിയത്.

വേട്ടയുടെയും പിന്നീട് ഉടുമ്പിനെ കൊന്നു തിന്നുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇവര്‍ ടിക്ടോക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വൈറലായതോടെയാണ് സംഭവം വനംവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. ഈ മാസം 21-ന് നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഗാനഭാഗങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവര്‍ ടിക്ടോക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

അറസ്റ്റിലായ ആറു പേരും വളനാട് സോളയമ്മപ്പെട്ടി ഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് നിയമം ലംഘിച്ച് കാട്ടില്‍ വേട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതായി വനംവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും പ്രതികള്‍ പിടികൊടുക്കാതെ കാട്ടുവഴികളിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുകയാണെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: a gang hunted and killed monitor lizard in tamilnadu, video goes viral in tiktok