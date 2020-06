ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബില്‍നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന മലയാളിയെ ഹരിയാണയില്‍ കൊള്ളയടിച്ചു. പിറവം സ്വദേശി പ്രദീപ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഹരിയാണയില്‍ കവര്‍ച്ചയ്ക്കിരയായത്. പണവും രേഖകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ പ്രദീപ് ഒടുവില്‍ അഭയം തേടിയത് ഡല്‍ഹിയിലെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത്.

പഞ്ചാബിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍ പ്രൊജക്ട് മാനേജറായ പ്രദീപ് മെയ് 16-നാണ് പഞ്ചാബില്‍നിന്ന് കാല്‍നടയായി യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. പകല്‍ നടത്തവും രാത്രി ധാബകളില്‍ വിശ്രമവുമായിട്ടായിരുന്നു സഞ്ചാരം. ഇതിനിടെയാണ് ഹരിയാണയിലെ റോത്തക്കില്‍വെച്ച് ഒരു സംഘം പ്രദീപിനെ കൊള്ളയടിച്ചത്. മര്‍ദിച്ചശേഷം പ്രദീപിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പണവും രേഖകളുമടങ്ങിയ ബാഗ് ഇവര്‍ തട്ടിയെടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് കാല്‍നടയായി ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ പ്രദീപ് ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം പോലുമില്ലാതെ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടെയാണ് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് അഭയം തേടിയെത്തിയത്.

നിലവില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് കഴിയുന്ന പ്രദീപ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തത്കാലം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് യാത്രാരേഖകള്‍ ശരിയാക്കി പഞ്ചാബിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകാനാണ് പ്രദീപിന്റെ തീരുമാനം.

Content Highlights: a gang attacked and looted money from keralite in haryana