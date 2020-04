ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഐക്യദീപത്തില്‍ പങ്കാളികളായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ദളിത് കുടുംബത്തെ മര്‍ദിച്ച കേസില്‍ മൂന്നുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഹരിയാണ പല്‍വാല്‍ സ്വദേശികളായ അങ്കിത്, സച്ചിന്‍, പവന്‍ എന്നിവരെയാണ് പല്‍വാല്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിലെ മറ്റുപ്രതികള്‍ ഒളിവിലാണെന്നും ഇവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെന്നും എസ്.എച്ച്.ഒ. ജിതേന്ദ്രകുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിന് രാത്രിയാണ് പല്‍വാല്‍ പിംഗോര്‍ സ്വദേശിയായ ധനപാലിന്റെ കുടുംബത്തിന് നേരേ ആക്രമണമുണ്ടായത്. രാത്രി 9.30 ഓടെ ഗുജ്ജാര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു സംഘമാളുകള്‍ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചുകയറി തങ്ങള്‍ ഐക്യദീപത്തില്‍ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മര്‍ദിച്ചെന്നാണ് ധനപാലിന്റെ പരാതി. ജാതീയമായി തങ്ങളെ അധിക്ഷേപിച്ചു. എതിര്‍ത്തപ്പോള്‍ വടികൊണ്ടും കല്ല് കൊണ്ടും ആക്രമിച്ചു. വീടിന്റെ ജനല്‍ച്ചില്ലുകളും വാഹനങ്ങളും അവര്‍ തകര്‍ത്തു- പരാതിക്കാരനായ ധനപാല്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഐക്യദീപത്തില്‍ തങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നും ധനപാല്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്രകാരം ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിന് രാത്രി ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് നേരം തങ്ങള്‍ വൈദ്യുതവിളക്കുകള്‍ അണച്ചിരുന്നതായും ഇതിനുശേഷമാണ് ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച് ഒരു സംഘം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Content Highlights: a family attacked in palwal for allegedly ignoring pm modi's lights for unity on april 5