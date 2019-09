ന്യൂഡല്‍ഹി: സൗത്ത് ഡല്‍ഹിയില്‍ സമ്പന്നര്‍ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തുനിന്ന് 91 വയസുകാരനെ വീട്ടുജോലിക്കാരന്‍ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലാക്കി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് പരാതി. കിഷന്‍ ദേവ് ഘോസ്‌ലയെയാണ് ഗ്രേറ്റര്‍ കൈലാഷ് - II പ്രദേശത്തുനിന്ന് കാണാതായത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരനായി വിരമിച്ച അദ്ദേഹം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും ഡെപ്യൂട്ടേഷനില്‍ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടുജോലിക്കാരന്‍ ബിഹാര്‍ സ്വദേശി കിഷന്‍ (22) അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതലാണ് ഭര്‍ത്താവിനെയും വീട്ടുജോലിക്കാരനെയും കാണാതായതെന്ന് കിഷന്‍ ദേവ് ഘോസ്‌ലയുടെ ഭാര്യ സരോജ് ഘോസ്‌ല പറയുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 6.30 ന് വീട്ടുജോലിക്കാരന്‍ ഇരുവര്‍ക്കും ചായ നല്‍കിയിരുന്നു. പിന്നീട് താന്‍ ഉണര്‍ന്നത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 5.30ഓടെ ആണെന്നും അപ്പോള്‍ ഭര്‍ത്താവും ജോലിക്കാരനും വീട്ടില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സരോജ് പറയുന്നു. ഉടന്‍തന്നെ അവര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്‍ഡിനെയും പോലീസിനെയും തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മകനെയും വിവരം അറിയിച്ചു.

പിന്നീടാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആഭരണങ്ങളും ഫ്രിഡ്ജും കാണാനില്ലെന്ന് വ്യക്തമായത്. പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് കയറ്റിയ വാഹനം കടന്നുപോയിരുന്നുവെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് കിഷന്‍ ദേവ് ഖോസ്‌ലയെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലടച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാകാമെന്ന നിഗമനത്തില്‍ പോലീസ് എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്. പോലീസ് വിവിധ സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി സൗത്ത് ഡല്‍ഹി അഡീഷണല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: 91 Year old man locked in Fridge and Kidnapped