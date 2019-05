പൊള്ളാച്ചി: ആനമല സേതുമടയില്‍ അണ്ണാനഗറിലെ തെങ്ങിന്‍തോട്ടത്തിലെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ ലഹരിമരുന്ന് പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത 90 മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികളുള്‍പ്പെടെ 150 പേര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച പോലീസിന്റെ പിടിയില്‍. വാട്സ് ആപ്പ് കൂട്ടായ്മകളില്‍ കൂടി സംഘടിച്ചെത്തിയ ഇവര്‍ സേതുമടയിലെ സ്വകാര്യ റിസോര്‍ട്ടിലാണ് ഒത്തുചേര്‍ന്നത്. ശക്തിമാന്‍ എന്നപേരില്‍ 13 വാട്സ് ആപ്പ് കൂട്ടായ്മകള്‍ വഴിയാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരിപാടിക്കായി ഒത്തുചേര്‍ന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പുറമേ തോട്ടം ഉടമ ഗണേശനും റിസോര്‍ട്ട് ജോലിക്കാരുമടക്കം ആറുപേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പാര്‍ട്ടി ഏര്‍പ്പാടുചെയ്തയാളടക്കം 10 പേരുടെ പേരില്‍ കേസെടുത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം റിസോര്‍ട്ടിലേക്ക് കാറുകളിലും ബൈക്കുകളിലുമായിട്ടാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളെത്തിയത്. അര്‍ധരാത്രിയായപ്പോള്‍ ഉച്ചത്തില്‍ പാട്ടും നൃത്തവും തുടങ്ങി. എല്ലാവരും മദ്യപിച്ചിരുന്നു.

ഹെറോയിന്‍, കൊക്കൈന്‍, കഞ്ചാവ് തുടങ്ങിയ ലഹരിവസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഘോഷം കത്തിക്കയറി പങ്കെടുത്തവര്‍തമ്മില്‍ വാക് പോരും ബഹളവുമായി. തുടര്‍ന്ന്, അടുത്ത തോട്ടങ്ങളിലും വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നവര്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയെ അറിയിക്കുയായിരുന്നു. പോലീസ് യുവാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നടത്തിപ്പുകാര്‍ ഒരാള്‍ക്ക് 1,200രൂപ വീതം വാങ്ങിയിരുന്നതായി പറയുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒത്തുചേരല്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പോലീസ് വരുന്നതുകണ്ട് ചിലര്‍ വന്ന വാഹനങ്ങളില്‍ക്കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു.

കോയമ്പത്തൂരില്‍ പഠിക്കുന്ന മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് കൂടുതലും പിടിയിലായത്. റിസോര്‍ട്ട് നടത്താന്‍ ലൈസന്‍സെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സുജിത് കുമാര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് വിവേകാനന്ദന്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസന്വേഷിക്കുന്നത്. സമീപത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റിസോര്‍ട്ടുകളിലും പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വന്ന കാറുകളും ബൈക്കുകളും പിടിച്ചെടുത്തു.

Content Highlights: 90 Malayali Students in Police Custody for conducting rave party with drugs