ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നാമക്കലില്‍ പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയ കേസില്‍ അയല്‍വാസിയായ 70 വയസ്സുകാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍. നാമക്കല്‍ ജില്ലയിലെ നാമഗിരിപേട്ട സ്വദേശിയെയാണ് പോലീസ് കഴിഞ്ഞദിവസം പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനി പീഡനത്തിനിരയായ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

തിങ്കളാഴ്ച സ്‌കൂളിലെ പരീക്ഷയ്ക്കിടെ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടി ശുചിമുറിയില്‍ പോകാന്‍ അനുവാദം തേടി. ഏറെസമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും പെണ്‍കുട്ടി തിരികെ വരാത്തതിനാല്‍ അധ്യാപിക ശുചിമുറിയില്‍ പോയി പരിശോധിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പെണ്‍കുട്ടി ശുചിമുറിക്കുള്ളില്‍ ചോരയില്‍ കുളിച്ച് അവശനിലയില്‍ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഉടന്‍തന്നെ കുട്ടിയെ സമീപത്തെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും പിന്നീട് സേലത്തെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ പെണ്‍കുട്ടി എട്ടു മാസം ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിച്ചു. ആരോഗ്യനില വഷളായതിനാല്‍ കുഞ്ഞിനെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തെന്നും പെണ്‍കുട്ടിയും കുഞ്ഞും അപകടനില തരണം ചെയ്‌തെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പെണ്‍കുട്ടി നല്‍കിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയല്‍വാസിയായ 70 വയസ്സുകാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Content Highlights: 70 year old man rapes and impregnates school student in tamilnadu