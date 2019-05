ഉപ്പുതുറ: ഇടുക്കി ഉപ്പുതുറയില്‍ അമ്മയുടെ കാമുകന്റെ ക്രൂരമര്‍ദനത്തിനിരയായ കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും മര്‍ദനം. കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് മര്‍ദിച്ചത്. കേസില്‍ പ്രതിയായ അമ്മ റിമാന്‍ഡിലായിരുന്നു. ജയിലില്‍ പോകാന്‍ കാരണം കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മര്‍ദനം. ജാമ്യത്തില്‍ ഇറങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയ അമ്മ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചെന്നാണ് പരാതി. പരിക്കേറ്റ കുട്ടി ഉപ്പുതുറ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

അമ്മയുടെ കാമുകനായ അനീഷുമായുള്ള ബന്ധം തളര്‍വാദം മൂലം കിടപ്പിലായ പിതാവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനായിരുന്നു ആദ്യം മര്‍ദിച്ചത്. ഇതില്‍ പ്രകോപിതനായ അനീഷ് കുട്ടിയെ വടിയെടുത്ത് അടിക്കുകയായിരുന്നു.

അനീഷിന്റെ മര്‍ദനം സഹിക്കാനാവാതെ കുട്ടി ബന്ധുക്കളോട് വിവരം പറയുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ അമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് അനീഷിനെയും കുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Content Highlights: 7 year old girl brutally attacked by mother in idukki