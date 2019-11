യശ്വന്ത്പുര്‍: വെളുത്ത നീളന്‍ കുപ്പായം, മുട്ടോളം ഉള്ള നീളന്‍ മുടിയുമായി ആ രൂപം ബെംഗളൂരു തെരുവുകളിലൂടെ അസമയത്ത് ഇറങ്ങി നടന്നു. ഇരുട്ടിന്റെ മറവില്‍ ആ രൂപത്തെ കണ്ടവരെല്ലാം ഞെട്ടിവിറച്ചു. ചിലര്‍ ഭയന്നോടി വാഹനങ്ങള്‍ ഓടിച്ചെത്തിയവര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ആ ഭീകര രൂപങ്ങള്‍ അലറികൊണ്ട് ചാടിവീണു. വാഹനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണം വീട്ട് മറിഞ്ഞുവീണു.

പറഞ്ഞുവരുന്നത് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ആകാശഗംഗ 2 ലെയൊ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രേത സിനിമകളിലെയൊ രംഗമല്ല. കുറച്ചു രാത്രികളിലായി ബെംഗളൂരുവില്‍ രാത്രിസമയങ്ങളില്‍ അരങ്ങേറിയ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്‌.

പ്രേതത്തെ കണ്ടുഭയന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ യശ്വന്ത്പുര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പരാതിയുമായെത്തി. പോലീസ് പ്രദേശത്തെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഏഴ് 'പ്രേതങ്ങളെ'യും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായിരുന്നു ആ ഏഴു പ്രേതങ്ങളും.

ഷാന്‍ മിലി,നിവേദ്,സജില്‍ മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് അക്യൂബ് സാഖിബ് സെയ്യിദ് നബീല്‍, യൂസഫ് അഹമ്മദ് എന്നിവരായിരുന്നു ബെംഗളൂരുവിനെ നടുക്കിയ ആ പ്രേതങ്ങള്‍. തമാശയ്ക്കായി ചെയ്തതാണെന്നാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മൊഴി. ഇനി ആവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്നും ഏഴ് പേരും പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഐപിസി 341,504,34 എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇവരെ പിന്നീട് സ്റ്റേഷന്‍ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു.

