മുബൈ: ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് സ്‌കൂട്ടറില്‍ കയറിയ വയോധികന്‍ യുവതിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു. മുബൈയിലെ അന്ദേരിയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ അന്ദേരി സ്വദേശി അരുണ്‍ അഗര്‍വാളിനെ(65) പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിയോടെ അന്ദേരി സ്‌റ്റേഷനിലേക്കാണ് അരുണ്‍ 22-കാരിയായ യുവതിയോട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചത്. മഴയായതിനാല്‍ മറ്റു വണ്ടികളൊന്നും കിട്ടാതെ നില്‍ക്കുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചപ്പോളാണ് യുവതി അരുണിനെ സ്‌കൂട്ടറില്‍ കയറ്റിയത്.

എന്നാല്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ അരുണ്‍ യുവതിയെ മോശമായ രീതിയില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ യുവതി സ്‌കൂട്ടര്‍ നിര്‍ത്തി നിലവിളിച്ചതോടെ അരുണ്‍ സ്‌കൂട്ടറില്‍ നിന്നിറങ്ങി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. യുവതിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് നാട്ടുകാര്‍ അരുണിനെ പിടികൂടി പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Content HIghlights: man arrested for molest woman by asking lift