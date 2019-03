അന്ധേരി: ആറ് വയസുകാരിയെ ചിപ്‌സ് നല്‍കി പ്രലോഭിപ്പിച്ച ശേഷം അജ്ഞാതന്‍ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. അന്ധേരിയിലെ ചേരി പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാത്രി 8.30 നാണ് സംഭവം. കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ ചിപ്‌സ് പാക്കറ്റ് നല്‍കി പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു പീഡനം.

അപരിചിതന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണത്തില്‍ ഭയന്ന പെണ്‍കുട്ടി കരഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചതോടെ നാട്ടുകാര്‍ ഓടിക്കൂടി. ഈ സമയം പെണ്‍കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതി കടന്നുകളഞ്ഞു.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പോക്‌സോ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

