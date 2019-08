മധുര: മോഷണശ്രമത്തിനിടെ വീട്ടമ്മയെയും മകളെയും ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഥുരയിലാണ് സംഭവം. നിസാമുദീനില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരേത്ത് വരുകയായിരുന്നു എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനില്‍ വച്ചാണ് സംഭവം. ഡല്‍ഹി ഷഹാദരാ സ്വദേശിയായ മീന(55) മകള്‍ മനീഷ(21) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്‌.

എഞ്ചീനീയറിങ് എന്‍ട്രന്‍സ് പരീക്ഷയ്ക്കായി മനീഷയെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ കോട്ടയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു മൂവരും. പുലര്‍ച്ചെ കള്ളന്‍മാരില്‍ ഒരാള്‍ തന്റെ ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മീന കണ്ടു. അവരെ പിന്തുടര്‍ന്ന മീന കള്ളനെ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചു.

ബഹളം കേട്ട് ഉണര്‍ന്ന മനീഷയും ഓടിയെത്തി ബാഗ് തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പിടിവലിയായി. ഇതിനിടെ കള്ളന്‍മാരിലൊരാള്‍ സ്ലീപ്പര്‍കോച്ചിന്റെ വാതിലിന് സമീപം വെച്ച് ഇരുവരെയും പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ബാഗുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.

ഉടന്‍ മകന്‍ ആകാശ്‌ ട്രെയിന്‍ ചങ്ങല വലിച്ച് നിര്‍ത്തി സിആര്‍പിഎഫിനെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു. ഈ സമയം ട്രെയിന്‍ വൃന്ദാവന്‍ റോഡ് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന് സമീപം എത്തിയിരുന്നു.

സിആര്‍പിഎഫ് ഉടനെ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് ആംബൂലന്‍സിന്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെറിച്ചുവീണ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇരുവരും മരിച്ചിരുന്നു.

അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള പണവും ഹോസ്റ്റല്‍ ഫീസും ചെക്കും മൊബൈല്‍ ഫോണുമാണ് ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതുമായി മോഷ്ടാക്കള്‍ കടന്നു

content highlight: woman and daughter travelling from Delhi to Kota were killed allegedly after being pushed off train by robbers in Nizamuddin express