ഡല്‍ഹി: ഭാര്യക്ക് കൊറോണ വൈറസ്ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഭര്‍ത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഗുരുഗണ്‍ സ്വദേശിയായ സത്ബീര്‍ സിങ് (54)ആണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ മരണ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടര്‍ന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഭാര്യ. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇയാള്‍ വീട്ടില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഇയാളുടെ മകന്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഫാര്‍മസിസ്റ്റാണ്. അതേസമയം, ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ആത്മഹത്യാകുറിപ്പും കണ്ടെടുക്കാനായിട്ടില്ല. മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുടുംബം ഇതുവരെ സംശയങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുകയോ പരാതി നല്‍കുകയോ ചെയ്്തിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇയാളുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മാര്‍ട്ടത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

