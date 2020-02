വാഷിങ്ടണ്‍: ചുംബനത്തിനിടെ 52 വയസ്സുകാരി സുഹൃത്തിന്റെ നാവ് കടിച്ചുമുറിച്ചു. ചോരയൊലിച്ച് ഫ്‌ളാറ്റില്‍ തളര്‍ന്നുകിടന്ന സുഹൃത്തിനെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത് പോലീസ്. മിഷിഗണിലെ മകോം കൗണ്ടിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.

യൂലെറ്റ് വെഡ്‌ജ്വോര്‍ത് എന്ന 52 വയസ്സുകാരിയാണ് ചുംബനത്തിനിടെ നാവ് കടിച്ചുമുറിച്ച് പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചത്. ഇവരുടെ സുഹൃത്തായ പുരുഷന്റെ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലായിരുന്നു സംഭവം. ഇയാളുടെ നാവില്‍ ഒരിഞ്ച് ആഴത്തില്‍ മുറിവേറ്റെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പരിക്കേറ്റയാള്‍ തന്നെയാണ് പോലീസിനെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസെത്തിയപ്പോള്‍ ഇയാള്‍ വായില്‍നിന്ന് ചോരയൊലിച്ച് കിടപ്പുമുറിയില്‍ തളര്‍ന്നുകിടക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

സംഭവത്തില്‍ 52 വയസ്സുകാരിയെ പോലീസ് പിന്നീട് പിടികൂടി. ഒരുവര്‍ഷം വരെ തടവുലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരേ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

