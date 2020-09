കക്കോടി(കോഴിക്കോട്): ഞായറാഴ്ച തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പൂവത്തൂർ ദിനേശനെ (52) ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. പ്രവർത്തകരുടെ ഭീഷണിയെന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ്. അഞ്ച് പേരുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പാണ് ചേവായൂർ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്.

സി.പി.എം. മുൻ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ദിനേശന്റെ വീട് ഉൾപ്പെടുന്ന വാർഡ് നേരത്തേ കൺടെയ്ൻമെന്റ് സോണായ സമയത്ത് റോഡ് അടയ്ക്കുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർ.ആർ.ടി. വൊളന്റിയർമാരുമായി അസ്വാരസ്യമുണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ വീട്ടിൽനിന്ന് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണമായി പറയുന്നത്.

ദിനേശനെ വീട്ടിൽനിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി സംസാരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. ചേവായൂർ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നു.

പൂവത്തൂർ തോടിനുസമീപത്തെ മരക്കൊമ്പിലാണ് ദിനേശനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ദിനേശന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ചേവായൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ബി.ജെ.പി. കക്കോടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

Content Highlights:52 year old man commits suicide in kakkodi kozhikode his suicide note allegation against dyfi workers