തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചുവേളിയില്‍ ഒരു സംഘമാളുകളുടെ മര്‍ദനമേറ്റ് 56കാരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊച്ചുവേളി സ്വദേശി കുരിശപ്പന്‍ എന്ന എന്‍റിക്കാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇയാളെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

കൊച്ചുവേളിയില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന എന്‍റിക്കിനെ അയല്‍വാസികളാണ് ആദ്യം മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടത്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയ അക്രമിസംഘം എന്‍റിക്കിനെ അടിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമികനിഗമനം.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ വലിയതുറ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മൃതദേഹം ഇന്‍ക്വസ്റ്റിന് ശേഷം പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

