കോയമ്പത്തൂര്‍: നവജാത ശിശുവിനെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നു മോഷ്ടിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദുമല്‍പ്പേട്ട സ്വദേശിനി മാരിയമ്മയെ (50) പോലീസ് വ്യാഴാഴ്ച്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൊള്ളാച്ചിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നാണ് ഇവര്‍ അഞ്ച് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ മോഷ്ടിച്ചത്. മെയ് അഞ്ചിനാണ് സംഭവം

അണ്ണാമലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള നാരികല്‍പ്പാത്തിയിലെ ഗോത്ര വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ദമ്പതിമാരുടെ കുട്ടിയെ ആണ് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്.

ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് മാരിയമ്മ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ സമീപിച്ച് തന്റെ ഭര്‍ത്താവ് ഇതേ ആശുപത്രിയില്‍ പുരുഷന്‍മാരുടെ വാര്‍ഡില്‍ അഡ്മിറ്റായെന്നും താന്‍ തനിച്ചെയുള്ളുവെന്നും അതിനാല്‍ കുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വാര്‍ഡില്‍ നില്‍ക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനെ താന്‍ നോക്കികൊള്ളാമെന്നും മാരിയമ്മ ദമ്പതിമാര്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കി. കുറച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം മാരിയമ്മ കുട്ടിയുമായി കടന്നു കളഞ്ഞു.

Tamil Nadu: Police has arrested a 50-yr-old woman in Pollachi for lifting a 5-day-old infant from the government hospital on 5th May. The accused has been sent to Coimbatore Central prison. pic.twitter.com/0ySKiMUVLi