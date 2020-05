ജയ്പുര്‍: അമ്മയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി വാട്‌സാപ്പ് വഴി ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് അയച്ചു നല്‍കിയ മകനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലെ ശിവ്പുര സ്വദേശിയായ 50 വയസ്സുകാരനെയാണ് ഇയാളുടെ അമ്മയുടെ പരാതിയില്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 75 വയസ്സുകാരിയായ അമ്മ വസ്ത്രം മാറുന്ന ചിത്രങ്ങളും നഗ്നചിത്രങ്ങളുമാണ് ഇയാള്‍ മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തി വാട്‌സാപ്പ് വഴി ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് അയച്ചുനല്‍കിയത്.

വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് അമ്മയെ ബ്ലാക്ക്‌മെയില്‍ ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടിയാണ് പ്രതി ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. 22 ദിവസം മുമ്പാണ് പ്രതിയുടെ പിതാവ് മരിച്ചത്. ഇതിനുപിന്നാലെ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ ചൊല്ലി മകനും അമ്മയും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായിരുന്നു. എത്രയും വേഗം ഉടമസ്ഥാവകാശം തന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു മകന്റെ ആവശ്യം.

മെയ് 13 ന് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള പൂജയ്ക്കിടെ മകന്‍ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഇയാള്‍ ചില രാസവസ്തുക്കള്‍ അഗ്നികുണ്ഡത്തില്‍ തെളിച്ച് തീ അണയ്ക്കുകയും അമ്മയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് അമ്മ വസ്ത്രം മാറാന്‍ പോയ സമയത്താണ് രഹസ്യമായി ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത്. ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പിന്നീട് വാട്‌സാപ്പ് വഴി ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് അയച്ചുനല്‍കുകയായിരുന്നു.

ബന്ധുക്കള്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞപ്പോഴാണ് 75 വയസ്സുകാരി സംഭവമറിയുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ തന്നെ മകനെതിരേ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു.

Content Highlights: 50 year old son arrested for capturing and circulating mother's nude photos