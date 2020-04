ഇരിക്കൂര്‍(കണ്ണൂര്‍): പടിയൂരില്‍ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ മകളുടെ മകളായ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ അമ്പതുകാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍. പടിയൂര്‍ പുവ്വം സ്വദേശിയെയാണ് ഇരിക്കൂര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്.

കാസര്‍കോട് ജില്ലക്കാരനായ പ്രതി ഏതാനും വര്‍ഷം മുന്‍പ് സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ ജോലിക്കായി പടിയൂരിലെത്തിയതായിരുന്നു. റബ്ബര്‍ ടാപ്പിങ് ജോലി ചെയ്തുവരുന്നതിനിടെ രണ്ടാം വിവാഹം നടത്തി ഭാര്യയുടെ വീട്ടില്‍ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ മകളും അവരുടെ മക്കളും ഇതേ വീട്ടിലാണ് താമസം.

കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ഇരിക്കൂര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്കിയത്. പോലീസ് കണ്ണൂര്‍ ചൈല്‍ഡ് ലൈനില്‍ വിവരം വിളിച്ചറിയിച്ചു. കണ്ണൂര്‍ ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ അധികൃതരും ഇരിക്കൂര്‍ പോലീസും ചേര്‍ന്ന് കുട്ടിയില്‍നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു. ഇരിക്കൂര്‍ എസ്.ഐ. കെ.പി.ശ്രീഹരിയാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റുചെയ്തത്. പ്രതിക്ക് നാട്ടില്‍ ഭാര്യയും മക്കളുമുള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടിയെ മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി. പ്രതിക്കെതിരേ പോക്‌സോ പ്രകാരം കേസെടുത്ത് കണ്ണൂര്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേട്ട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി. കോടതി പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

