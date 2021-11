ഡെറാഡൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നൈനിറ്റാള്‍ ജില്ലയില്‍ മീന്‍ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കത്തേത്തുടര്‍ന്ന് നാല് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് മീന്‍ വില്‍പനക്കാരനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുകയും സ്റ്റീല്‍ വടി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുകള്‍ ചൂഴ്‌ന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ഇയാളെ ഇരുനില വീടിന്റെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ നിന്ന് താഴേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ എട്ട് ദിവസത്തോളം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മീന്‍ വില്‍പനക്കാരന്‍ പിന്നീട് മരിച്ചു.

ഭഗ്‌വാന്‍ സിങ് പടിയാര്‍ (33) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നൈനിറ്റാള്‍ ജില്ലയിലെ ടോക് നര്‍ത്തോള ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇയാള്‍ മീന്‍ വില്‍പന നടത്തിയിരുന്നത്. നവംബര്‍ രണ്ടിന് രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെ നാട്ടുകാരായ നാലുപേര്‍ മത്സ്യം വാങ്ങാനായി ഇയാളുടെ കടയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മീന്‍ വാങ്ങിയ ശേഷം പണം നല്‍കാന്‍ ഇവര്‍ തയ്യാറായില്ല. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ തമ്മില്‍ ഇതിനേച്ചൊല്ലി വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായി.

തുടര്‍ന്ന് നാലുപേരും ചേര്‍ന്ന് ഭഗ്‌വാന്‍ സിങിനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുകയും സ്റ്റീല്‍ വടി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുകള്‍ ചൂഴ്‌ന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ഇരുനില വീടിന്റെ മേല്‍ക്കൂരയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കയറ്റിയ ശേഷം താഴേക്ക് തള്ളിയിടുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രതികള്‍ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

ഹല്‍ദ്വാനിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഭഗ്‌വാന്‍ സിങ് എട്ട് ദിവസത്തോളം ചികിത്സയിലിരുന്ന ശേഷമാണ് ബുധനാഴ്ച മരിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭഗ്‌വാന്റെ അമ്മാവന്‍ ഗണേഷ് സിങ് നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൗശല്‍ സിങ്, സുനില്‍ ജോഷി, ഭൂപാല്‍ സിങ്, ചഞ്ചല്‍ സിങ് എന്നിവർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തു. നാലുപേരെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

