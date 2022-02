വെമ്പായം: പിണങ്ങിപ്പോയ ഭാര്യയെ തിരിച്ചു കിട്ടാന്‍ യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യ ഭീഷണി. സ്വന്തം ദേഹത്തും ബന്ധിയാക്കിയ അനുജന്റെ ദേഹത്തും പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച ശേഷമാണ്‌ ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. വെമ്പായം ഒഴുകുപാറ ഈട്ടിമൂട്ടില്‍ 12 മണിക്കാണ് സംഭവം. ഈട്ടിമൂട് ഒഴുകുപാറ സജീന മന്‍സിലിനു ഷാജഹാനാണ് (37) സഹോദരനായ സഹീറിനെ മുറിയ്ക്കുള്ളില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.

മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ളയാളാണ് ഷാജഹാന്‍ എന്നാണ് ലഭിച്ച വിവരം. പിണങ്ങിപ്പോയ ഭാര്യയെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നായിരുന്നു ഇയാളുടെ ആവശ്യം. ഉമ്മയേയും സഹോദരിയേയും വീടിന്‌ പുറത്താക്കി വാതില്‍ പൂട്ടിയ ശേഷം ഷാജഹാന്‍ അനുജന്റെ ദേഹത്ത് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ചു മുറിക്കുള്ളില്‍ ഇട്ടു പൂട്ടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിലും പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു കൈയ്യില്‍ പെട്രോള്‍ നിറച്ച കന്നാസും മറ്റേ കയ്യില്‍ തീപ്പെട്ടിയുമായാണ് ഭിഷണി മുഴക്കി നിന്നത്. അയല്‍ വാസികളും ബന്ധുക്കളം ഷാജഹാനോട് സംസാരിച്ചെങ്കിലും വഴങ്ങാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല.

സംഭവമറിഞ്ഞ് വെഞ്ഞാറമൂട് പോലിസും ഫയര്‍ഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി. സ്റ്റേഷന്‍ എസ്എച്ച്ഒ സൈജു നാഥിനോട് ഷാജഹാന്‍ ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. സൈജു നാഥ് നയത്തില്‍ ഷാജഹാനെ വീടിന്റെ പുറക് വശത്തുള്ള ജനലിനരുകില്‍ വരുത്തി സംസാരിച്ച് നില്‍ക്കുന്നതിനിടയാന്‍ മുന്‍ വാതില്‍ തകര്‍ത്ത് അകത്ത് കടന്ന ഫയര്‍ഫോഴ്സ് സംഘം ഫയര്‍ എന്‍ജിനില്‍ നിന്നും വെള്ളം ഷാജഹാന്റെ ദേഹത്ത് വിഴ്ത്തി.

പെട്രോളും തീപ്പട്ടിയും നനഞ്ഞു കുതിര്‍ന്നതോടെ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ പോലീസും ഫയര്‍ ഫോഴ്സും ചേര്‍ന്ന് ഷാജഹാനെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി സഹീറിനെ മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

