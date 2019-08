ജംഷെഡ്പുര്‍: അമ്മയോടൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന മൂന്നു വയസുകാരിയെ തട്ടികൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തശേഷം ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ജംഷഡ്പൂരിലെ ടാറ്റാനഗര്‍ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിന്നാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്തത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായവരില്‍ ഒരാള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വളര്‍ത്തച്ഛനാണ്. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ കുട്ടിയെ കാണാതായതോടെ അമ്മ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ തന്റെ രണ്ടാം ഭര്‍ത്താവിന് പങ്കുള്ളതായി സംശയമുണ്ടെന്നും ഇവര്‍ മൊഴി നല്‍കി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ നേരത്ത ഇവര്‍ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം പ്രതികളില്‍ ഒരാളോടൊപ്പമാണ് താമസം.

തലയറുത്ത നിലയില്‍ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിനുള്ളില്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തെ ചേരിയില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തി. രണ്ടുപേര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. ഇരുവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകനാണ്. റിങ്കുവെന്ന് പേരുള്ള ഇയാള്‍ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണ്. ഇയാള്‍ അമ്മയ്ക്കരികില്‍ നിന്ന് കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സിസിടിവി പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു.

