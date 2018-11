ഗുരുഗ്രാം: സൗഹൃദ സദസില്‍വെച്ച് കളിയാക്കിയതിന് പ്രതികാരമായി സുഹൃത്തിന്റെ രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ 28കാരന്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച ശേഷം കഴുത്തു ഞെരിച്ചുകൊന്നു. ഹരിയാനയിലെ സോഹ്നയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് മന്‍ജിത് റാം (28) നെ പോലീസ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയില്‍ വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

സാധാരണയുള്ള ഒരു സൗഹൃദ സദസില്‍ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മന്‍ജിതിനെ കളിയാക്കി. അപമാനിതനായ ഇയാള്‍ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് താക്കീത് നല്‍കിയാണ് തിരികെ പോയത്. വ്യാഴാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം കുട്ടിയെ തട്ടികൊണ്ടുപോയ മന്‍ജിത് കുട്ടിയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊന്നശേഷം മൃതദേഹം മറവുചെയ്യുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. പരാതിയില്‍ സുഹൃത്തിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും പിതാവ് സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു.

തന്നെ കളിയാക്കിയതിന് കുറ്റബോധം തോന്നുകയും കരയേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുമെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവിനോട് മന്‍ജിത് പറഞ്ഞതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇയാളുടെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പില്‍ നിന്നാണ് കുഴിച്ചിട്ട നിലയില്‍ കുട്ടിയുടെ മൃതശരീരം കണ്ടെടുത്തത്.

ശനിയാഴ്ച്ച മൃതശരീരം പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

