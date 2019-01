റായ്പുര്‍: ആഭിചാരകര്‍മത്തിന് വേണ്ടി ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ മകന്‍ അമ്മയെ വെട്ടിനുറുക്കി നരബലി നടത്തി ചോരകുടിച്ചുവെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കോര്‍ബ ജില്ലയിലാണ് പുതുവര്‍ഷത്തിന്റെ തലേന്നാള്‍ രാജ്യത്തെ നടുക്കുന്ന കൊലപാതകം നടന്നത്.

27 വയസുകാരനായ ദിലീപ് യാദവാണ് തന്റെ അമ്മയായ സുമരിയയെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തിന് ദൃക്‌സാക്ഷിയായ അയല്‍വാസിയില്‍ നിന്നാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. അതേസമയം അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ദിലീപ് യാദവ് ഒളിവിലാണെന്നാണ് വിവരം.

സുമരിയയെ കാണുന്നതിനായാണ് അയല്‍വാസിയായ സമിറന്‍ യാദവ് എന്ന സ്ത്രി ഡിസംബര്‍ 31 ന് ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്കെത്തിയത്. മിക്കദിവസങ്ങളിലും ഇവര്‍ സുമരിയയെ സന്ദര്‍ശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്നേദിവസം സുമരിയയെ കാണാന്‍ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് വീട്ടില്‍ നിന്ന് അസാധാരണ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ ദിലീപ് അമ്മ സുമരിയയെ മഴുകൊണ്ട് വെട്ടിനുറുക്കുന്നതാണ് ഇവര്‍ കണ്ടത്.

അമ്മ പ്രാണനുവേണ്ടി പിടയുന്ന സമയത്ത് ഇയാള്‍ അവരുടെ ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊഴുകിയ രക്തം കുടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും സമിറന്‍ കണ്ടു. ഭയംകൊണ്ട് വിറച്ച് നിശബ്ദയായ അവര്‍ അവര്‍ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല,

അതേസമയം ദിലീപ് തന്റെ അമ്മയെ വെട്ടിനുറുക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം ശരീരം കത്തിച്ചുകളയുകയും ചെയ്തു. ഭയംമൂലം ആരോടും വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്ന വിവരം ഒടുവില്‍ മൂന്നുദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം തന്റെ മരുമകനോട് സമിറന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഇയാളാണ് സംഭവം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ കണ്ടത് കരിഞ്ഞ എല്ലിന്‍ കഷ്ണങ്ങളും രക്തക്കറകളും മാത്രമാണ്. സമീപത്തുനിന്ന് പൂജാ സാധനങ്ങളും മാംസാവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ നടന്നത് ആഭിചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ നരബലിയാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്.

മാന്ത്രിക കര്‍മങ്ങളില്‍ ഇയാള്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. വീട്ടില്‍ നിന്ന് താന്ത്രിക കര്‍മങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പുസ്തകങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അച്ഛനും സഹോദരനും മരണപ്പെട്ടതും ഭാര്യ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിനും കാരണം അമ്മയാണെന്നായിരുന്നു ഇയാള്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അമ്മയെ ദുര്‍മന്ത്രവാദിയായാണ് ഇയാള്‍ കണ്ടിരുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് അമ്മയോടുള്ള പകയിലും അന്ധവിശ്വാസവും മൂലം ഇയാള്‍ നിഷ്ഠൂരമായ കൊലയിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്.

