ന്യൂഡല്‍ഹി: 22 കാരിയെ സഹോദരങ്ങളായ രണ്ട് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് നാലുദിവസത്തോളം ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ അമര്‍ കോളനിയിലാണ് സംഭവം. വീട്ടുകാരുമായി പിണങ്ങിയ യുവതി വീട് വിട്ട് കാണ്‍പുരില്‍ നിന്ന് ജൂണ്‍ 16 ന് ഡല്‍ഹിയിലെത്തി. നിസാമുദ്ദീന്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ഒരു ദിവസം തങ്ങിയ യുവതി പിറ്റേ ദിവസം ജോലി അന്വേഷിച്ച്‌ നജ്പത്ത് നഗറിലെത്തി. ഇതിനിടെ ലജ്പത് നഗറിലെ ഒരു ചായക്കടക്കാരന്‍ വീട്ടുജോലി നല്‍കാമെന്ന് യുവതിയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു. അന്നേ ദിവസം യുവതി ചായക്കടയില്‍ സഹായി ആയി ജോലിചെയ്തു.

വൈകുന്നേരത്തോടെ ചായക്കടക്കാരന്റെ മക്കളായ ശദ്രുതയും ഭാരതും യുവതിയെ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ വെച്ച് നാലു ദിവസം യുവതി ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി. സഹോദരന്‍മാര്‍ ഉറങ്ങുന്ന തക്കം നോക്കി വീട്ടില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട യുവതി അയല്‍വാസികളെ സമീപിച്ചു. ഇവര്‍ വിവരമറിയിച്ചതനുസരിച്ച് പോലീസെത്തി യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Content Highlight: 22-year-old woman Raped by two brothers in 4 days